府院傾聽之旅 總統勉工具機業升級

台美貿易談判底定，經濟部長龔明鑫20日指出，將讓工具機、自行車、水五金等產業比德國、日本、韓國更有競爭力。圖為行政院長卓榮泰（中）20日主持記者會，向國人報告台美關稅談判結果。（黃世麒攝）

台美貿易談判底定，經濟部長龔明鑫20日指出，關稅降為15％且不疊加，將讓工具機、自行車、水五金等產業比德國、日本、韓國更有競爭力，整體衝擊影響「已從負面變為正面」。工具機暨零組件公會副理事長林松益則強調，匯率仍比關稅重要。畢竟廠商除了出口美國，也要兼顧其他非美市場。

龔明鑫說，經濟部委託2家智庫研究顯示，美方去年4月宣布32％關稅時，初估對我國產業有明顯衝擊、後來降為20％，衝擊減少一半以上，如今15％稅率且不疊加，比其他國家有競爭優勢。

他點名工具機、機械、汽車零組件、自行車、水五金、手工具、塑膠製品、紡織、醫療器材等9種產業，受惠關稅下降，將擴大競爭優勢。其中，工具機主要競爭對手是德國和日韓，原本關稅4％加20％暫時性關稅共24％，與其他國家相差9％，現在條件甚至優於去年4月以前，且大家銷美稅率均為15％，可以平等競爭。

工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，對等關稅調降，意味著台灣在美國市場與主要競爭國家日韓與歐盟立足點齊平，預估出口到美國的成長幅度6至8％；公會調查報告也指6成企業主預期今年營收成長幅度約5至10％。不過，林松益認為，台灣在匯率上還是缺乏競爭力，如果匯率可以追上來，台灣工具機產業有機會「超韓趕日」。

賴清德總統昨日接見該公會代表，提到機器人產業大聯盟已成立，期待工具機暨零組件產業能積極加入，與國家發展方向相互對接，政府將透過預算支持產業升級轉型，而產業轉型成果亦可回應國家需求，形成正向循環。

知情人士表示，昨天賴總統與工具機業者座談，是啟動「產業傾聽之旅」的首場座談會，行政院也預計23日接力啟動座談，府院分進合擊，盼在台美戰略夥伴關係升級的關鍵時刻，為產業界創造紅利。