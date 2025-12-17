府院嗆「在野獨裁」、「忍無可忍」 蔣萬安：民眾才是忍無可忍

賴清德批國會「在野獨裁」、卓榮泰說對立法院「忍無可忍」，蔣萬安回嗆，他常聽到民眾對民進黨政府說「忍無可忍」。（圖：蔣萬安臉書）

行政院長卓榮泰前天宣布，不副署《財劃法》修正案。賴清德總統日前痛批藍白「立法濫權、在野獨裁」、卓榮泰更對立法院不斷追加預算表示「忍無可忍」。台北市長蔣萬安今天（17日）表示，財劃法不但衝擊財政，就連北士科相關建設也會受影響，耽誤國際對台灣AI產業發展，「民眾已對民進黨政府忍無可忍。」

賴清德前天深夜發布錄影談話表示，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。卓榮泰接受自由時報專訪時提到，立法院不斷追加預算，「我們已經忍無可忍！」以財劃法為例，立法院是既編列預算，又審查預算，失去了民主制衡。

蔣萬安今天受訪時，被問到對賴清德、卓榮泰「在野獨裁」、「忍無可忍」的看法，蔣萬安表示，「忍無可忍」4個字，他是常聽到民眾對民進黨政府說過；「在野獨裁」這4個字，反而古今中外沒有人聽過。

蔣萬安說，行政院不副署這件事不只對地方施政推動和財政規畫造成嚴重衝擊，不管捷運、校舍改建、市場改建等，確實都有影響，當然也包含銜接北士科輕軌以及捷運十字路廊，這些不只是耽誤台北市政推動，也耽誤國際對台灣AI產業的發展。