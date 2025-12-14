府院定調在野財劃法「不副署、不公布」！周玉蔻指「賴卓將改寫歷史12/15D day」：後續論述擴散需準備

府院高層定調對「財劃法」覆議案「不副署、不公布」，將成為憲政首例，總統賴清德明日將在國政茶敘後對外說明。資深媒體人周玉蔻今（14）日表示，「賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！屏息以待，2025年12月15日，D day！」她也提醒，明天賴卓的公開說明，及之後的論述擴散必須做好準備。

媒體報導，「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例；前天三讀的停砍年改相關法案，也朝「不副署、不公布」規劃。據掌握，賴清德總統明天將先在國政茶敘後對外說明，行政院長卓榮泰也會召開記者會，向國人說明不副署的理由。

「賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！屏息以待，2025年12月15日，D day！」周玉蔻在臉書發文表示，國會濫權大反攻，台灣政治史上的這一天，立法院三讀財劃法修正案閣揆將「不副署、不執行」！

周玉蔻指出，法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例，台灣新的政治局勢即將出現，賴清德總統領導的中央政府為民主、公義、憲政而戰，寫歷史、展氣魄，「後續發展是否倒閣、解散國會、立院改選、閣揆換人，政情如何動盪？屏息以待！」

周玉蔻並強調，明天賴卓的公開說明，及之後的論述擴散必須做好準備！

（圖片來源：周玉蔻臉書、行政院、總統府）

