府院定調擬不副署財劃法！侯友宜盼依法執行：別讓人民再受苦

賴清德總統日前和黨籍立委舉行便當會，認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲，現傳《財劃法》可能將成行政院長卓榮泰首個不副署案例。對此，新北市長侯友宜今天表示，希望中央盡速依法執行，不要讓人民受苦。

侯友宜。（圖／中天新聞）

卓榮泰曾表示將對財劃法採取「不執行」的方式反制，但民進黨內普遍認為「不副署」更為合理。民進黨政策會執行長吳思瑤也支持不副署，認為這是解決財劃法僵局的可行方案。民進黨更有立委主張，在野黨不敢提倒閣，因為只要敢提倒閣，賴清德總統就可解散國會，讓立委提前改選。

廣告 廣告

除了財劃法，立法院院會12日三讀通過修正的停砍公教年金法案，行政院是否會提出覆議或不副署，行政院發言人李慧芝未正面回應，只表示還沒有收到法案，總統已經呼籲立院重新思考，為國人為社會的公平正義好好討論。

賴清德。（圖／中天新聞）

侯友宜表示，每一個年度，福利跟建設我們都必須要積極的推動，希望中央能夠儘速依法執行《財劃法》，若有不一樣的想法，要主動繼續溝通，希望在政治的鬥爭的過程當中，不要讓人民再度的受苦。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

侯友宜說，人民希望能夠快速回應地方的需求，讓《財劃法》順利能夠依法來執行，讓各地方的政府都能夠因為《財劃法》，可以順利且快速回應到人民的需求。

延伸閱讀

公教年金三讀！最新民調出爐 近六成網友支持停砍

停砍公教年金三讀 蘇一峰曝綠硬幹又三輸：賠了夫人又折兵

天大仇恨？綠側翼粉專戲謔李來希 青鳥竟喊「摔車剛好而已」