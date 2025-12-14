府院定調財劃法「不副署」在野批獨裁？黃帝穎酸「有三大法盲問題」：當年郝柏村對人事案都不副署、今面對違憲惡法更有憲政正當性！

府院高層定調藍白通過「財劃法」將不副署，卻遭在野批評獨裁。律師黃帝穎今（14）日表示，藍委如此說法有三大法盲問題，因為閣揆不副署憲政首例是郝柏村不會是卓榮泰、藍白有權倒閣，所以根本沒有閣揆獨裁的問題、且當年人事案沒違憲問題郝柏村都有權不副署，則今日面對違憲惡法，且憲法法庭遭癱瘓，閣揆當然更有不副署的憲法正當性。

黃帝穎今日在臉書發文表示，國民黨立委批閣揆不副署是獨裁，應回去問問同黨的郝龍斌，「閣揆行使不副署權憲政首例是郝柏村」

黃帝穎說，藍白強推「違憲惡法」，連民代貪污助理費都要除罪，社會無法接受，閣揆擬不副署，國民黨立委竟嗆「獨裁到沒藥醫」。但國民黨立委罵閣揆不副署是獨裁，有三大法盲問題，國民黨立委應該先回去問問同黨的郝龍斌

黃帝穎接續表示，第一、閣揆不副署憲政首例是郝柏村不會是卓榮泰，1991年行政院長郝柏村「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，是閣揆行使不副署權的憲政首例。國民黨要罵不副署是獨裁，先回去問自己同黨的郝柏村公子郝龍斌。

黃帝穎再說，第二、藍白有權倒閣，所以根本沒有閣揆獨裁的問題，藍白不同意閣揆「不副署」，依據憲法增修條文通過不信任案，閣揆就下台了，根本沒有獨裁問題；許志雄前大法官在專文指出「拒絕為毀憲亂政的法律案及預算案等背書，行政院長不副署，可阻止法案公布施行。立法院若無法容忍，可以倒閣，以追究行政院長的政治責任，因此自不生行政獨裁的疑慮」

黃帝穎並說，第三、當年人事案沒違憲問題郝柏村都有權不副署，則今日面對違憲惡法，且憲法法庭遭癱瘓，閣揆當然更有不副署的憲法正當性。

黃帝穎說，1991年郝柏村不副署人事案，人事案本質沒有違憲問題，當年的大法官也沒有被癱瘓，在大法官功能健全，且人事案沒有違憲疑慮，閣揆郝柏村都有權「不副署」了，如今憲法法庭被癱瘓，閣揆又面對違憲惡法，依據「舉輕明重法理」，閣揆當然更有「不副署」的憲法正當性。

「國民黨立委用三大法盲掩飾不敢倒閣的心虛」，黃帝穎表示，依據「憲法增修條文」第3條第2項第3款，立院有權對行政院長提出不信任案，但立法院如果不敢對閣揆提出不信任案，即代表閣揆守護民主憲政的「不副署」有憲法正當性。因此，國民黨立委用法盲轉移不敢倒閣的心虛。

黃帝穎說，藍白以「憲訴法」修惡及二度全面封殺大法官人事等手段癱瘓憲法法庭，目前已無大法官審查制衡「違憲惡法」，在全球民主國家中，台灣是唯一失去大法官守護民主憲政功能的國家！

黃帝穎最後說，在憲法法庭癱瘓的憲政危難時刻，行政院長「不副署」違憲惡法已成守憲護民的最後防線。閣揆擔起保護人民、保護國家、守護民主憲法的憲政責任，只要是違憲、傷害人民、傷害國家的法案，閣揆不副署，法律不生效，傷害就不發生。

（圖片來源：黃帝穎臉書、行政院）

