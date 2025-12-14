即時中心／徐子為報導



《財劃法》覆議案於本月5日遭立法院否決，府院高層定調「不副署、不公布」，預料明（15）天亮牌。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今接連批評府院作法「違法亂憲」。對此，民進黨發言人李坤城表示，在野黨若不認同，憲法給予對等制衡工具，可對行政院長提不信任案、國會全面改選，讓民意做最終仲裁。





李坤城指出，在《憲法》上，行政院需對立法院負責，但前提在於立院所通過的法案及預算須合憲合法，若政院認為立院通過的法案有違憲之虞，可提起覆議、釋憲，甚至不副署，這都是政院可採取的合憲救濟程序。



李坤城表示，另一方面，藍白委如果不認同，憲法上也有對等的制衡工具，那就是可對行政院長提出「不信任案」，讓國會全面改選，由民意來做出最後的裁決。



李坤城重申立院民進黨團立場，若行政院長最終決定「不副署」有違法之虞的「財劃法」，這是合憲程序，綠營會支持。也會負責地向民眾說清楚目前立院藍白獨大的情況，這是行政部門為解決憲政僵局，必須做出相對應的回應。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／府院定調財劃法「不副署」 民進黨：藍白不認同可提倒閣

更多民視新聞報導

李有宜退出民眾黨！周曉芸遭三蘆基層質疑 本人回應了

閃兵案燒出修法！替代役首分A、B級 「這些病症」以後也要服役

美國布朗大學爆槍擊案釀2死8重傷 台籍博士生「關燈躲桌下2小時」逃過一劫

