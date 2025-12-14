府院定調財劃法「不副署」藍白批「專制獨裁」...網大酸：沒種倒閣？60%民意是假的嗎？

府院高層定調對藍白惡修「財劃法」採取「不副署」，預計明日召開國政茶敘、記者會宣布。民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「憲政災難」，表示這是專制獨裁，藍委王鴻薇則說「賴清德反民主反憲政只為獨裁，人民選舉還有任何意義嗎？」不過隨即遭網友大酸「沒種倒閣？60%民意是假的嗎？」

「賴清德反民主反憲政只為獨裁，人民選舉還有任何意義嗎？」王鴻薇昨日在臉書發文表示，賴清德便當會後民進黨宣布，行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲。顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線，無視不分藍綠學者的反對與呼籲。讓「民主進步」四個字蒙羞。

王鴻薇並說，事實上民進黨便當會的決議，完完全全違反國人從小到大的法學常識，當一個法案由國人直接選舉授意的立法權，三讀通過，再加上全國人民直接選舉的總統公布，一個既非人民直選、權力來源又是單獨根據總統的行政院長，竟可用不副署不執行使其失效，「以一人之力來否定中華民國全國人民的意志。」

「更讓人無法接受的是，此舉無疑將使人民選舉毫無意義，行政權越權拒絕副署選擇性執行法案的作法，將使獨裁成為事實」，王鴻薇表示，不要妄想一個便當會就改變國人法治常識，也不可能靠青鳥側翼集體洗觀念，就想洗腦常人普遍認知，我國法治教育沒有到這麼鄉愿，台灣人也都知道倒閣弄不到賴清德，但那反民主反憲政想獨裁的狐狸尾巴，早已曝露在國人眼前。

不過，此文卻遭不少網友留言反嗆「那立法院就去提憲法訴訟呀 」、「沒種倒閣？60%民意是假的嗎？」、「那就快點倒閣呀~不要只會巴巴叫真沒路用」、「見鬼了不要講幹話花瓶立委」、「麻煩造謠女俠真的讀書」。

民眾黨主席黃國昌今日則說：「這不是憲政首例，這是憲政災難」賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，在這國家每一個國民都要遵守法律，但賴清德、卓榮泰可以決定要遵守什麼法令，不遵守什麼法令，這不是民主憲政、這是專制獨裁。

