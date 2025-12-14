府院定調《財劃法》不副署、不執行？綠委：可以考慮

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

藍白於立院聯手通過《財劃法》，執政黨傳出傾向不副署、不執行，遭在野黨批是踐踏民主憲政。對此，民進黨立委蘇巧慧、賴瑞隆、許智傑等人今(12/14)表示，支持在合憲規定下對抗藍白違憲的立法，不副署確實是可以考慮的選項。

總統賴清德，資料照，總統府提供

針對日前藍白於立院聯手三讀通過《財劃法》修法，總統賴清德近日邀請綠營立委至民進黨中央開便當會討論，綠營最終決定支持行政部門定奪，並傳出傾向朝不副署、不執行的方式處理。

蘇巧慧上午表示，府院現在要面對立院眾多重大法案爭議，且在憲法法庭被癱瘓的狀況下，支持政院在符合《憲法》規定下，窮盡一切方式來對抗藍白違憲違法的立法。

賴瑞隆指出，對於《財劃法》修法爭議，支持中央政府依憲政程序審慎處理，包括評估是否採取不副署等作為，相關修法內容涉及違憲，且財政分配機制存在「重北輕南」之虞，衝擊全國縣市間的財政公平性，使高雄、台南等南部縣市財政資源持續流失，進一步擴大區域發展落差。

許智傑說，失控的藍白國會，架空行政、司法、監察權，把國會權力擴充到無限大，引發憲政危機，行政權也該有相對應的手段，撥亂反正，而非讓國會為所欲為；因此黨內有許多討論，未來「不副署」確實是可以考慮的選項。

