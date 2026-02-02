府院恐「不副署」衛廣法等三項政治法案 民進黨團喊：支持！

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院會1月30日通過《衛星廣播電視法》、《不當黨產條例》以及《立法院組織法》等修法，引發高度爭議。行政院第一時間表態，將採取合法合憲的救濟手段，外界也傳出府院高層正研擬是否「不副署」。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（2）受訪時表示，民進黨團支持行政院提出覆議，並呼籲在野黨團在新會期不要再延續爭議性法案操作。

立法院今明兩日為第五會期報到日，民進黨團書記長於今日報到前，接受媒體聯訪。

針對媒體詢問，國民黨是否可能在新會期延續上個會期通過、卻欠缺共識的三項爭議法案，甚至引發行政院覆議，陳培瑜表示，對於上週五通過的三個爭議法案，民進黨團目前支持行政院提出覆議。她指出，相關法案討論時間過短，且是以抽案、逕付二讀的方式處理，「我們絕對支持行政院的做法」。

她進一步呼籲，在新的會期，在野黨團不要再只推出爭議法案。她表示，今天是新會期報到的第一天，就如同過年期間大家都希望講好話一樣，她公開呼籲在野黨團，拜託不要再持續推出「有利國民黨或者是有利民眾黨的、單一的、有爭議的法案」。

針對覆議與爭議三法案是否可能導致朝野關係更加僵化，陳培瑜直言，「解鈴還須繫鈴人」，所有爭議法案的繫鈴人就是藍白黨團。她指出，相關問題至今藍白仍未回應，包括中天是否回溯等關鍵爭點。

陳培瑜也提到，當國家通訊傳播委員會（NCC）明確表示不回溯時，相關媒體出現強烈反應，顯示爭議的本質依然存在。她強調，對於所有爭議法案，藍白黨團應該就此停止，並且好好思考，在地方大選年，究竟能為台灣人民提出什麼樣的政策與法案。

她最後指出，藍白黨團內部有不少立委準備角逐地方縣市首長，包括柯志恩、謝衣鳯等人，在這樣的政治情境下，更應審慎面對社會觀感與公共責任。

