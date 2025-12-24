府院找大法官溝通惹議！高檢署主任籲自清

▲府院找大法官溝通惹議！高檢署主任籲憲法法庭「做這事」自清。（圖／翻攝司法院影音Youtube頻道）

[NOWnews今日新聞] 據傳府院曾請黨政高層與大法官蔡宗珍「溝通」遭拒，引發是否構成司法關說的爭議。民眾黨立院黨團總召黃國昌赴台北地檢署告發涉妨害司法公正罪嫌，總統府則回應相關報導沒有評論價值；高檢署主任檢察官陳宏達呼籲，司法應拿出自律自清能力，否則公信力將持續被政治拉扯凌遲。

憲法法庭日前就憲訴法修法判決，宣告修正條文違憲失效。現任僅8位大法官、其中蔡宗珍等3位拒參與評議，形成「5人署名判決、3人另提意見」的局面。媒體隨後報導，今年大罷免攻防期間，府院曾請與蔡宗珍「有深交」的黨政高層出面溝通，但踢到鐵板，引發是否司法關說的質疑。

廣告 廣告

高檢署主任檢察官陳宏達表示，審查界線在於行政或府院高層對大法官的「案件相關溝通」原則上應視為禁區，國際上對司法獨立的最低共識，是法官不得受任何不當影響、壓力或干預。他指出，司法倫理核心不只是「不要收錢」，更是「不要私下談」，程序外的私下接觸足以動搖裁判可接受性。

陳宏達呼籲憲法法庭應啟動自律機制，讓制度說話，把「是否有不當接觸」從傳聞層次拉回可驗證的事實層次，強調「止謗莫如自修、止亂莫如守界，府院不越線，司法不失格；少一分私下溝通，就多一分憲政的活路。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

點名尤伯祥執行上意！羅智強重批：5位「超人」大法官正聯手毀憲

行憲紀念日前夕！吳宗憲嘆變「弔唁日」：憲法死在5大法官手裡

府院曾找大法官「溝通」？黃國昌赴北檢告發 要求傳喚這1人作證