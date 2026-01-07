府院找大法官溝通是真是假？黃國昌質詢逼表態 內政部拒認定

針對府院找大法官關心憲訴法是否為假訊息？民眾黨立委黃國昌質詢逼表態，官員拒認定。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 據媒體日前報導指稱「府院曾透過黨政高層與大法官蔡宗珍溝通卻踢鐵板」一事，卻遭總統府已沒有查證反駁。對此，民眾黨立委黃國昌今（7）日連番質詢法務部、內政部，要求行政機關表態是否涉及不法關說、是否屬於假訊息並應受罰。

立法院內政委員會今日排審政院版、朝野立委提出的《國家安全法》修正草案，但黃國昌質詢他告發「大罷免時期，府院曾請黨政高層與大法官蔡宗珍溝通，遭踢鐵板」一事。

黃國昌指出，今年5月立法院三讀通過「不法關說罪」，凡是利用權勢、職位介入檢察官或法官職務者，均屬處罰範圍，並直接點名詢問法務部政務次長徐錫祥，是否包含大法官在內。徐錫祥回應「包括」，黃國昌隨即追問，媒體報導所揭露、指稱府院透過與大法官蔡宗珍熟識的黨政高層進行溝通一事，法務部是否掌握。

徐錫祥回應，黃國昌已提出告發，台北地檢署也已分案偵辦，但法務部不介入具體個案。黃國昌則質疑檢調是否「放著睡覺」，並強調將持續觀察北檢動向。

隨後，黃國昌將戰場轉向內政部，指稱總統府發言人已否認相關報導、批評媒體未經查證，形同假訊息，並要求內政部說明是否應依《社會秩序維護法》裁罰。內政部次長馬士元回應，是否構成假訊息須依法認定，對媒體報導原則上尊重新聞自由，並不予評論。

對於媒體是否屬於《社會秩序維護法》處罰對象，黃國昌多次要求馬士元給出明確「是或不是」的結論，但馬士元強調，媒體具第四權地位，相關規範涉及新聞自律與主管機關權責分工，難以由內政部單方面認定。

在質詢尾聲，黃國昌再度回到法務部，強調「沒有查證不一定是假訊息」，並要求檢調「好好辦、認真辦」，稱將持續關注案件進度。

