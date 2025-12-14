府院拍板財劃法不副署停砍年金法案比照 王鴻薇轟違反法學常識

〔記者林欣漢／台北報導〕「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例，賴清德總統與行政院長卓榮泰15日將對外說明；至於12日三讀的停砍年改相關法案，也朝「不副署、不公布」規劃，但仍須待法案送抵總統府與行政院後再正式宣佈。國民黨立委王鴻薇批評，完全全違反國人從小到大的法學常識；國民黨立委李彥秀也說，將對憲政體制造成衝擊。

王鴻薇說，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線，無視不分藍綠學者的反對與呼籲。讓「民主進步」四個字蒙羞。完完全全違反國人從小到大的法學常識，當一個法案由國人直接選舉授意的立法權，三讀通過，再加上全國人民直接選舉的總統公布，一個既非人民直選、權力來源又是單獨根據總統的行政院長，竟可用不副署不執行使其失效，以一人之力來否定中華民國全國人民的意志，並且民進黨膽敢用一場便當會來宣示其合理性，這憲政上的荒謬，顯而易見。

王鴻薇表示，更讓人無法接受的是，此舉無疑將使人民選舉毫無意義，行政權越權拒絕副署選擇性執行法案的作法，將使獨裁成為事實。不要妄想一個便當會就改變國人法治常識，也不可能靠青鳥側翼集體洗觀念，就想洗腦常人普遍認知，我國法治教育沒有到這麼鄉愿，台灣人也都知道倒閣弄不到你賴清德，但那反民主反憲政想獨裁的狐狸尾巴，早已暴露在國人眼前。

李彥秀也說，對於立院三讀通過的法案，即使完成覆議、副署以及公布的程序仍舊「不執行」，早就已經不是新聞。去年的「禁伐補償」，今年的「退休警消所得替代率調至80%」「志願役加薪3萬元」，就是標準的「副署不執行」，民進黨目無法紀，毀憲亂政早已經是劣跡斑斑。

李彥秀表示，民進黨已經下定決心，就是要進行「焦土作戰」。包括多位親綠學者都「看不下去」，提醒「這就是所有憲政崩壞的起點」，當公務人員陷入「法律未必能維持權威」的混亂迴圈當中，絕對將更快摧毀國家。

