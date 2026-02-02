府院擬不副署衛廣法3法 藥師酸爆：怎不宣佈乾脆立院由政院指派

立法院會1月30日通過《衛星廣播電視法》等修法，但外傳府院研擬「不副署」，總統賴清德今（2）日也說，正積極跟專家學者討論中。對此，時常評論時事的藥師林士峰也諷刺，賴政府怎麼不乾脆宣佈，從此立法院由行政院指派。

行政院長卓榮泰去年曾不副署立法院會再修正的《財政收支劃分法》，如今再傳出，府院高層正在研擬不副署《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《立法院組織法》等修法。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，上周五通過三個爭議法案，行政院不副署態度，目前是支持的，因討論時間過少，且都是抽出逕付二讀，所以民進黨團絕對支持行政院做法；但與其如此，呼籲在野黨團在新的會期不要再提爭議法案。

廣告 廣告

林士峰今天在臉書發文直言，民進黨再次準備祭出不副署，強行攔截一切黨不愛的法律，「講實在話，能把立法院搞成立法局，民進黨真有一套」，他並諷刺，賴政府怎麼不乾脆宣佈，從此立法院由行政院指派，「大家都別投得那麼辛苦了，勞民又傷財的」。許多網友也在林士峰的貼文留言表示，「都搞不清我們是民主還是專制」、「2028年絕對要讓賴下台」、「不喜歡的就是惡法，笑死」。

【看原文連結】