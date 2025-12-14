府院擬不副署財劃法 侯友宜喊依法執行：政治鬥爭人民受苦

侯友宜指朝野鬥爭人民受苦。資料照 新北市府提供



財政收支劃分法再修正覆議案遭立法院否決，依法總統賴清德應於15日公布，府院擬不副署反制。新北市長侯友宜今（14日）表示，財劃法希望中央能夠盡速依法來執行，若有不一樣的想法，要主動、繼續的溝通，政治鬥爭會讓人民再度受苦。

賴總統日前邀綠委便當會，傳出定調政院擬採不副署或副署後不執行的基調，以合憲途徑必要制衡；總統府也宣布，賴清德預定15日邀請行政院長、立法院長、考試院長「國政茶敘」，但遭立法院長韓國瑜以無法代表合議制的立法院游由婉拒出席。

廣告 廣告

侯友宜下午赴新北市文化志工感恩大會受訪時說，當然會影響到地方，尤其在新的一個年度裡面，福利跟建設必須要積極的推動，財劃法希望中央能夠盡速依法來執行，若有不一樣的想法，要主動、繼續的溝通，政治鬥爭會讓人民再度受苦。

侯友宜說，很多人民希望能夠快速回應地方需求，盼好好的讓財劃法順利依法執行，讓各地方政府都能夠因為財劃法順利，快速地回應到人民的需求上面。

更多太報報導

指賴清德到陸配麵店「作戲」 鄭麗文：掩蓋歧視、侵犯人權做法

鄭麗文批不副署「耍流氓」：賴清德毀憲蠻幹、找韓國瑜喝茶摸頭

短評／鄭麗文、盧秀燕演宮鬥劇 不想江啟臣太快辭立法院副院長