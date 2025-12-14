府院擬不副署財劃法 侯友宜：當然會影響地方

新北市侯友宜14日出席新北市文化志工感恩大會被問及財劃法不副署是否會影響到地方，侯表示「當然會影響到地方」。（高鈞麟攝）

府院擬以不副署、不公布執行財劃法，新北市侯友宜14日出席新北市文化志工感恩大會被問及是否會影響到地方，侯表示「當然會影響到地方」，政治鬥爭會讓人民再度受苦，應讓財劃法順利依法執行。

侯友宜指出，新的年度裡面，必須要積極推動福利與建設，希望中央能夠盡速依法執行財劃法，若有不同的想法要主動、繼續的溝通，政治鬥爭會讓人民再度受苦。

侯說，很多人民希望能夠快速回應地方需求，能順利依法執行讓財劃法，讓地方政府都能夠因財劃法順利執行，快速回應到人民的需求。

