府院擬不副署、不公布財劃法 黃國昌批賴清德「帝制上路」：憲政史上最大罪人

​「財劃法」覆議案被立法院否決，傳出府院高層日前拍板將「不副署、不公布」，恐將成憲政首例。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日受訪時痛批，賴清德想要當皇帝？這不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人。​

台灣民眾黨今舉辦「1227為新北應援｜2025年冬天最Hito、最瞎趴的歲末趴踢」記者會。黨主席黃國昌、新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒、國際部主任林子宇出席。媒體問，總統賴清德邀請卓榮泰、韓國瑜和江啟臣進行所謂的國政茶敘，因為韓國瑜表達不克出席，前院長王金平則建議，茶敘可以去表達意見，但是不能參與任何決議，怎麼看待此事？

黃國昌表示，台灣是一個自由的國家，在這個自由的國家當中，我想不管是公眾人物還是非公眾人物，誰要跟誰喝茶，都是每一個選擇的自由，民眾黨不會做太多的評論跟干涉。但是，現在台灣最重要的問題是，國會三讀通過的法律，行政部門竟然可以說它不執行，天底下沒有這麼荒謬的事情。

黃國昌痛批，國會三讀通過的法律，行政部門可以說它不執行？他相信曾經當過立法院大家長的王金平也沒有辦法認同；他更相信，現在立法院的大家長韓國瑜也沒有辦法認同。如果國會三讀通過的法律，行政部門可以選擇什麼要執行、什麼不執行，台灣的民主憲政徹底崩壞；台灣的法治國原則倒地不起。以後怎麼樣抬頭挺胸，告訴世界友人，台灣是一個民主國家。

黃國昌：覆議被否決就得維持原決議，行政部門無權決定執行與否

黃國昌強調，不管是三權分立還是五權分立，沒有任何一套民主憲政理論給行政權這麼大的權力，自己去決定，由人民選出來的國會議員通過的法律，行政部門是要執行還是不要執行。賴清德不願意承擔歷史責任、罵名，所以打算把責任推給不曉得什麼時候會下台的行政院長卓榮泰扛，說行政院院長不副署就沒事了，不曉得到底是誰出這種餿主意。

黃國昌指出，行政院院長副署的制度，是行政院院長在本來《中華民國憲法》本文下面用作制衡總統的權力，因為以前的行政院院長是要立法院通過，是行政院院長跟總統彼此之間制衡的權力。但現在行政院院長已經不用得到國會的同意，在性質上是總統任命就任命。總統自己任命的行政院院長，敢不副署總統要公布的法律，這是什麼民主笑話。這跟民主憲政機制的規定一點關係也沒有，真正關涉的是賴清德想要獨裁想要專制，賴清德想要當皇帝，但是又不想背責任。

黃國昌說道，民進黨玩政治玩到連民主憲政的基本原理都不顧了，行政院對於立法院三讀通過的法律如果不認同，就一條路提覆議。提完覆議，覆議被立法院否決，維持原決議的時候，拜託賴清德、卓榮泰回去看一下《中華民國憲法增修條文》，當覆議被否決維持原決議的時候，行政院院長就必須接受，而不是行政院院長還有權力，選擇用不副署的方式對抗。如果行政院院長有權力，用不副署的方式對抗國會的話，那何必要提覆議，覆議的制度可以廢了，權力監督制衡也可以廢了，民進黨政府就直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基以後，自此走上帝制。

