府院擬採「不副署」應對財劃法及反年改 黃國昌：賴、卓將成憲政史上最大罪人

府院高層已拍板採「不副署、不公布」方式應對在野修正《財劃法》，針對停砍年金修法也朝此方向規劃。對此民眾黨主席黃國昌痛批，賴清德、卓榮泰將成憲政史上最大罪人。（圖／林煒凱攝）

針對在野修正《財劃法》，行政院提出覆議再遭否決後，府院高層已拍板採「不副署、不公布」方式應對，針對停砍年金修法也朝此方向規劃。對此，民眾黨主席黃國昌今（14日）痛批，總統賴清德、行政院長卓榮泰將成憲政史上最大罪人，這是在踐踏民主憲政，是專制獨裁。

針對行政、立法陷入僵局，賴清德原擬邀立法院長韓國瑜於明日參加「國政茶敘」，但遭婉拒。前立法院長王金平昨說，如果是茶敘當然可以去，但表示意見就好，不能參與任何決議。對此，黃國昌今受訪時說，台灣是一個自由的國家，「誰要跟誰喝茶都是個人自由，我們不會太多干涉」；但現在最大的問題是，國會三讀通過的法律，行政部門竟然可以不執行，天底下沒有這麼荒謬的事，相信王金平及韓國瑜都無法認同。

廣告 廣告

黃國昌表示，若國會三讀通過法律，行政部門可以自我選擇什麼要執行，那台灣民主憲政已徹底崩壞，「法治國原則」更是倒地不起，以後要如何抬頭挺胸，告訴世界台灣是一個民主國家？不管是三權分立還是五權分立，沒有任何一套憲政理論，給行政權如此大的權力，能夠自行決定民選國會議員所通過的法律，行政部門是要執行還是不執行。

黃國昌酸，賴清德不願承擔歷史罵名，就把責任推給不曉得何時會下台的卓榮泰扛，說行政院長不副署就沒事了，這到底是誰出的餿主意？行政院副署的制度，是在憲法本文下制衡總統的權力，因為以前行政院長要立院通過，但現在性質上已是總統任命，總統自己任命的行政院長，敢不副署總統要公布的法律，這是什麼民主笑話？

黃國昌說，賴清德想要當皇帝，卻把鍋丟給卓榮泰，民進黨玩政治玩到連民主憲政的基本原理都不顧。尤其行政院對立法院通過的法律若不認同就只有覆議一條路，被否決後就必須接受，而不是還有權力選擇用不副署對抗，如果可以不副署來對抗國會，那何必提覆議，覆議可以廢了。

黃國昌痛批，民進黨可以直接宣布，中華民國從賴清德登基後自始走上帝制，國會三讀通過的法律想執行就執行、不想執行就執行，這是哪門子民主憲政？至於針對停砍年金相關法案，綠營也朝「不副署、不公布」規劃，他也直言，這是在踐踏民主憲政，將成憲政災難。

黃國昌說，賴清德、卓榮泰絕對會成為憲政史上最大罪人，在這個國家每個國民都要遵守法律，但賴清德和卓榮泰卻可以決定哪個法律要遵守、哪個不要，這將在憲政史上留下永遠無法抹去的烙印，「我請他們三思，做這件事情非常的嚴重」。

黃國昌感嘆，台灣曾經號稱是亞洲最民主的國家，是華人民主的驕傲跟典範，如今賴清德、卓榮泰要一同摧毀，變成總統和行政院長說了算，這絕對不是民主憲政，這是專制獨裁。



回到原文

更多鏡報報導

《財劃法》爭議延燒！政院「不副署」機率高 藍營擔憂對立加深

賴清德以「副署權」杯葛在野黨通過法律案 黃國昌批已跨越憲政民主紅線

不副署有前例！郝柏村昔拒副署蔣仲苓人令 吳思瑤：相信行政部門積極討論