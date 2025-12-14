府院擬「不副署、不公布」財劃法 綠委齊聲援：立院能提倒閣、國會重選

傳出府院高層已拍板，對藍白二度修正通過的《財政收支劃分法》採取「不副署、不公布」處理方式，總統賴清德與行政院長卓榮泰預計於15日對外說明，引發藍白陣營強烈反彈。民進黨立委王定宇今（14）日指出，立法院若認為行政院不副署違法，也可依《憲法》提出行政院長不信任案，而總統則可依憲法選擇解散國會，最終仍應交由人民以選票裁決。

王定宇透過臉書表示，依照《憲法》制度，面對當前的立法亂象，行政部門有其憲法賦予的權力可依法因應。立法院通過的法律案，行政院長可依憲法規定選擇不予副署，該法案即無法生效；立法院同樣也可依《憲法》規定，經過半數立委表決通過行政院長不信任案，屆時總統亦可依憲法權限，選擇更換行政院長，或是被動解散國會、重新改選。

王定宇強調，若總統選擇解散國會，最終仍應由人民透過選票決定誰才是真正具民意支持的多數，「台灣人民才是最後的裁判者，這正是民主憲政運作的方式。」

民進黨立委蘇巧慧表示，面對立法院近期通過多項具高度爭議的法案，且憲法法庭目前無法正常運作的情況下，支持行政院在憲法規範內，採取所有必要且合法的因應措施。本周賴清德也已召集全體黨籍立委進行討論，「我們會支持行政院推出的任何方式」，盼行政部門能在憲法框架下，窮盡一切手段對抗藍白違憲、違法的立法作為。

民進黨立委賴瑞隆則指出，藍白版本的《財劃法》明顯「重北輕南、重藍輕綠」，台北市將增加超過400億元，為全台最多，高雄市卻減少逾200億元，使南北差距進一步擴大，區域均衡發展更加失衡。賴瑞隆強調，對於違憲的《財劃法》，政府應窮盡一切方法加以阻止，因此支持以不副署方式避免法案生效，防止南部縣市財政損失持續擴大。

民進黨立委許智傑指出，現階段的藍白國會已出現權力失衡，不僅架空行政、司法與監察權，更將國會權力無限擴張，已構成嚴重的憲政危機。他認為，行政權也應有相對應的憲政手段加以回應，而非放任國會恣意妄為，因此黨內對於「不副署」作法已有多方討論，未來確實可列為考量選項之一。

