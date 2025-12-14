府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅

藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。

國民黨立院黨團書記長羅智強。（資料照／中天新聞）

羅智強提到，依據《中華民國憲法》第72條規定，立法院通過的法律案，移送總統及行政院後，總統「應」於收到後10日內公布。

另外，依照中華民國憲法增修條文第3條，行政院對於立法院決議之法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。行政院提出覆議，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。同樣是「應」即接受該決議，沒有第二種選擇。

廣告 廣告

總統賴清德。（圖／中天新聞）

羅智強痛批，賴清德施政無能，只剩權術治國、操弄憲法、法律、挑釁、分化在野黨，現在賴清德就是標準的「政治流氓」。

前南韓總統尹錫悅。（圖／AP）

最後羅智強提醒賴清德，「昨日尹錫悅、今日賴清德」，若持續一意孤行，尹錫悅的下場，足以作為前車之鑑。

延伸閱讀

嗆賴清德「一碗麵遮不住歧視」 國民黨：修法放寬陸配參政是回歸憲法本質

賴清德造訪陸配麵店 鄭麗文酸作秀：看不懂憲法我願意幫你上課

綠台南初選倒數！黃偉哲力挺林俊憲接棒「延續賴清德理念」