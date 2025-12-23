府院是否關說大法官 必須自清

（圖／本報系資料照）

日前，與民進黨關係密切的「上報」報導：「今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通」等語，公開指出總統府及行政院涉及司法關說。由於此行為涉及違反《刑法》第172條之3的「不法關說罪」，在野黨立委除向地檢署提出告發之外，並要求報導中所稱的「黨政高層」應立即辭職下台。

實則，「和蔡宗珍有深交的黨政高層」客觀上似乎不難確定其身分，檢調如果有心要調查，調出相關高層人士之通聯紀錄應可立即確認雙方是否曾見面溝通、討論，真相即可大白。

須知，為求司法判決的公正性，法官或檢察官本應避免與任何一方當事人或其代理人、代表人進行訴訟程序外之接觸。蓋爭議中任何一方與司法官在訴訟程序外溝通、洽談，均剝奪了另一方說明、答辯的機會，造成攻守機會的不平等，自然會影響審判的公正性。況且若當事人一方是政府，由政府高層親自或派人遊說法官，就更難以期待法官在此情況下，還能保持審判的公正性。

近年來，最引發爭議的司法關說事件，無非是柯建銘向高檢署檢察長遊說其個人涉及違反《商業會計法》之案件，並要求不要上訴，本案最後也因此定讞，柯總召無罪確定。此案最終催生了《刑法》第172條之3的「不法關說罪」──「意圖使法官……為一定之裁判……，在司法案件……審判……中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者」。

依據《公職人員利益衝突迴避法》第13條規定，所謂「請託關說」，係指「不循法定程序」，而向……機關團體人員提出請求，其內容涉及該機關團體業務具體事項之決定、執行或不執行，且因該事項之決定、執行或不執行致有違法或不當而影響特定權利義務之虞者」。本案，如賴總統或卓院長透過「和蔡宗珍有深交的黨政高層」與蔡大法官溝通，顯然就屬於「不循法定程序」的「請託關說」。而且，由於本案並未依據《憲法訴訟法》進行言詞辯論程序，顯然也造成程序上的不公平。

其實，本案更值得深究的是，府院除了跟蔡宗珍大法官等3位大法官關說外，是否也針對謝銘洋等5位大法官關說，才讓這5位不具有憲法專業的大法官，甘冒天下之大不韙，無視《憲法訴訟法》關於最低評議人數的規定，硬是要做出違法無效的憲法「判決」？

筆者期待，面對大法官毀憲亂政的行為，台北地檢署能展現司法官的風骨，徹查相關當事人的通聯紀錄，以杜絕司法關說的不良風氣，還給司法權公平審判的空間。（作者為中華民國法律政策協會副理事長）