府院曾派人溝通大法官？黃國昌質問「媒體假訊息罰不罰」 內政部曝不出手原因

媒體《上報》去年底報導指出，府院曾請黨政高層與大法官蔡宗珍溝通，但踢到鐵板，民眾黨立委黃國昌對此批評為司法關說並赴北檢告發；總統府則回應，以臆測或影射方式所作之報導，沒有評論價值。對此，黃國昌今（7）日質詢時質問，總統府稱未經查證，那是否應依《社會秩序維護法》辦理散播假訊息？內政部政務次長馬士元則表示，尊重媒體第四權，他們不會處理。​

黃國昌表示，社維法針對假訊息要不要處罰？如果總統府發言人講的是對的，那顯然這個媒體報導就是假訊息，法務部就要動起來；馬士元回應，散布假訊息是有處分的，但他們尊重媒體報導。

黃國昌說，「所以你的意思是社維法絕緣於媒體就對了？如果媒體散布假訊息的話，《社會秩序維護法》是不罰的？」馬士元則說，媒體是第四權，目前對媒體的報導他們尊重，不予處理，「我們如果罰媒體的話，會變成社會輿論大譁，這是不可行的。媒體如果每天都要去罰，那我們罰不完啊。」

黃國昌質疑，所以《社會秩序維護法》是不是把媒體排除在範圍之外？馬士元表示，不是這個樣子，媒體如果有涉及到不法，還是會有當事人去告發。

馬士元指出，內政部確定不會處理，因為這個部分是NCC（國家通訊委員會）的權責，它必須要處理媒體自律，不是內政部要處理。「社維法本身對媒體是尊重，不能夠要我們去處理媒體的言論。」

黃國昌問，所以當媒體散播假訊息的時候，內政部也不會用《社會秩序維護法》處理？總統府發言人都說這是假的；馬士元答覆，媒體是否散播假訊息，他們沒辦法認定，同時強調總統府發言人並未說「假訊息」這3個字。

黃國昌則稱，總統府發言人有說「沒有查證」，馬士元對此強調，「沒有查證並不一定就是假訊息」；黃國昌隨後向法務部政務次長徐錫祥表示，內政部已經表明此事「不一定是假訊息」，要求法務部認真辦，「就等著看北檢什麼時候要辦」。

