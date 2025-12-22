府院派人找蔡宗珍溝通？黃國昌批「赤裸裸關說司法」：所有參與者應辭職下台

憲法法庭因大法官人數不足停擺超過一年後，於上周五（19）日排除多次不參與評議的蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官，由5位大法官共同做出「114憲判字第1號」，判決《憲法訴訟法（憲訴法）》修正條文違憲。不過近期卻有媒體報導稱，早在提名前綠營內部就對蔡宗珍有疑慮，更傳府院在大罷免期間曾透過黨政高層試圖於蔡宗珍大法官溝通。對此，民眾黨立委黃國昌在臉書發文痛批，民進黨如此赤裸裸的關說司法，不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。

黃國昌指出，賴政府為了幫五位綠色大法官上周五所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，黃國昌痛批，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。此外黃國昌更表示，其中《上報》的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已。

司法院大法官蔡宗珍遭爆因在憲訴法立場與綠營不一致，在大罷免期間曾有府院高層想與她「溝通」。（資料照，盧逸峰攝）

黃國昌引述報導內容，「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』」。黃國昌痛斥，「如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議！」黃國昌也喊話，要求總統府與行政院公開說明「該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？」

「府院竟然進行司法關說！！！」黃國昌直呼，這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。黃國昌認為，所有參與者應即負起政治責任辭職下台，檢方更應立即究辦此無恥關說司法的犯罪行為。黃國昌指出，國會推動許久的不法關說罪，已在今年5月三讀通過並經總統公布，任何意圖以職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為針對司法案件偵查、審判不法關說者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。

