府院派人與大法官「溝通」？ 黃國昌到北檢告發不法關說

民眾黨團今天（23日）召開記者會，針對只有5名大法官竟然作出違憲裁定，痛斥綠營執政法治崩壞、踐踏民主；總召黃國昌並於記者會結束後前往北檢告發，誓言揪出幕後藏鏡人。（張柏仲報導）

黨主席兼總召黃國昌開宗明義指向5名大法官，他說這5名「綠色司法獨夫」他們所作出的無效判決，不僅僅不遵守修正後的憲法訴訟法的規定，就連修正前憲訴法的規定他們也不遵守；其中蔡彩貞「還有一點基本的廉恥」，在自己寫的意見書中承認：5個人的確是連修正前所要求的3分之2門檻都沒有達到，但還是執意作出判決。

黃國昌說就因為他們沒有道德勇氣告訴賴清德總統：缺額不補提名「違法」卻選擇硬幹之後，賴清德當然更沒有任何動機與誘因需要補提名，「因為有這些聽話的鷹犬，繼續幹下去就好」。

黃國昌進一步指控，蔡宗珍等幾位大法官拒絕參與違法裁判、拒絕參與組織不合法的憲法法庭毀憲亂政的作為，這幾天這些綠色媒體加側翼寫手，鋪天蓋地攻擊抹黑他們。攻擊抹黑到得意忘形了，結果把真相寫出來：今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3個人同一戰線，府院隨即請「和蔡宗珍有深交的黨政高層」與其溝通，黃國昌質問：總統府、行政院，是誰下令找了誰去和蔡宗珍溝通？要求府院說清楚、講明白。

黃國昌強調這屬於刑事犯罪行為，昨天他已經把告發狀準備完成，記者會結束後他就會親自前往北檢遞交告發狀。