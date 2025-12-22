府院派黨政高層與蔡宗珍「溝通」？白委嗆：已是刑事犯罪！

大法官蔡宗珍。（中時資料照）

憲法法庭5位大法官19日判決《憲訴法》修正條文違憲，但蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官提出不同意該判決的法律意見書，引發議論。有媒體昨（21日）報導指蔡宗珍太有個性，提名前曾遭民進黨內建議換人，民眾黨主席黃國昌22日批評，該文指府院於今年大罷免攻防時，曾請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，「府院竟進行司法關說，已是刑事犯罪行為。」

黃國昌於臉書發文表示，為了幫5位綠色大法官19日所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德總統全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。

黃國昌提及，其中《上報》一篇報導的問題恐怕不是濫用媒體放話而已，該內文寫「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』。」他批評，如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議。

黃國昌喊話，請總統府與行政院公開說明，該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說，「這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為！」所有參與者應即負起政治責任辭職下台，檢方更應立即究辦此無恥關說司法的犯罪行為。

黃國昌強調，《不法關說罪》已在今年5月三讀通過並經總統公布，依《刑法》第172條之3：「意圖使法官、檢察官不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。」

