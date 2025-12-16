府院矛頭對準韓國瑜「意在捧殺」？鋪陳2028分化藍營

游錫堃新書發表，前後任一共4位立法院長難得同台。（圖／東森新聞）





總統賴清德力挺行政院長卓榮泰不副署財劃法，並將矛頭對準立法院長韓國瑜，批評他無視憲法。府院如此大動作，外界就分析韓國瑜並不是國民黨立院黨團幹部，卻刻意拉抬韓國瑜政治聲量，就是為了2028大選裂解藍營做準備。

立法院長韓國瑜：「總統請我茶敘我沒有去，今天我一定要來。」

立法院長韓國瑜默默放了一支冷箭，游錫堃新書發表，前後任一共4位立法院長難得同台。

前立法院長蘇嘉全：「我們3個月會聚一次，不過韓院長上來之後，從來沒有接受過邀請，我們的茶敘不帶政治任何的意涵。」

聽到蘇嘉全這一席話，韓國瑜立刻起身鞠躬賠罪，未來4位院長茶敘或許可期待。但總統的國政茶敘邀請，就不可能不帶政治意涵，加上行政院長卓榮泰對財劃法不副署，還批評韓國瑜無視憲法。

記者vs.立法院長韓國瑜：「院長會覺得委屈嗎，現在府院都說你無視憲法，（謝謝）。」

記者vs.前立法院長王金平：「會不會覺得韓院長應該要出來協調一下，（這個也不是他一個人能夠解決的問題）。」

執政黨頻頻把炮口對準韓國瑜，前院長王金平替他抱屈，藍營深知綠營刻意拉抬韓國瑜的政治聲量，就是為了2028大選裂解國民黨預作準備。

國民黨發言人牛煦庭：「顯然只是想要請君入甕，這個藉由拉他背書，想要搞行政獨裁的司馬昭之心，當然就路人皆知。」

資深媒體人單厚之：「這種情況下，韓國瑜是最好的標靶，我不是要解決問題，只是要把這個對立，要激化行政立法的對立。而且尤其是韓國瑜在立法院長的位置上面，他就會拿出總統的高度說，我還有院際協調權，院際協調權你不來，就是你的錯。」

總統、卓揆「分進合擊」，捧高韓國瑜，凸顯他的角色，項莊舞劍、意在沛公，製造藍營多顆太陽的矛盾衝突。

