府院研擬「不副署」衛廣法3法？立院人士：政治後座力大

立法院會1月30日三讀通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》修正案後，行政院隨即表態將採取合法合憲救濟手段。如今再傳出總統府與行政院高層正研擬是否動用「不副署」權力進行反制，引發各界關注。

立法院會1月30日三讀通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》修正案。（圖／中天新聞）

根據《中時新聞網》報導，有立院人士指出，行政院所稱的合憲救濟手段主要包括覆議、釋憲與不副署三種途徑。該人士表示，由於立法院目前仍在整理議案尚未送交行政院，若採取覆議程序，以目前朝野席次分布來看，通過難度相當高，藍白合作仍是新會期的主要基調。

立院人士說明，若選擇釋憲搭配暫時處分的方式，等於必須先讓法律案生效，但憲法法庭作出判決需要一段時間。在這段期間內，民進黨政府若選擇不執行相關法律，將面臨外界質疑不依法行政的批評聲浪。

立院人士直言，扣除覆議與釋憲兩項選項後，對執政黨而言，目前最有利且最有效的反制手段就是不副署。行政院長卓榮泰去年曾針對立法院會再修正的《財政收支劃分法》採取不副署作為，當時已全面升高朝野衝突。

行政院。（報系資料照）

立院人士警告，一旦政院選擇不副署，不僅會引發憲政層面的爭議，朝野關係也將降至冰點。115年度中央政府總預算案以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」幾乎將沒有協商空間，整體政治後座力不容小覷。

