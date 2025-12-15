府院評估不副署爭議法案？ 卓榮泰：不容違憲行為越雷池

行政院長卓榮泰表示，將善盡「民主憲政守門人」的責任，阻止任何違憲行為發生，捍衛憲政秩序與民主價值（圖／黃耀徵攝）

民進黨日前舉行便當會，黨主席賴清德邀集黨籍立委，針對立法院近期通過多項高度爭議法案進行討論，據了解，會中各方雖有不同意見，但整體仍支持行政院在合憲前提下視情況採取不副署，或副署後暫不執行等方式因應。為化解當前朝野對立所引發的憲政僵局，總統府也規劃於今（15）日邀請考試院、行政院院長進行國政茶敘。茶敘前夕，行政院長卓榮泰強調，自己將善盡憲法所賦予的責任，阻止任何違憲行為越雷池一步。

卓榮泰表示，自己將善盡「民主憲政守門人」的職責，全力捍衛憲政體制與民主價值。他指出，自1985年擔任議員助理至今已整整40年，親身歷經解嚴、首次總統直選、三次政黨輪替及六次修憲，台灣2350萬人民早已透過民主程序，清楚決定自身的憲政體制與民主道路。

回顧自身政治歷程，他指出，2018年民進黨地方選舉失利後，他經由黨員直選出任黨主席；2024年賴清德總統當選後，再受指派擔任行政院長，這兩項職務皆非人生原先規劃，卻是極具挑戰的重要責任。他也提到，2020年在前總統蔡英文帶領下，民進黨成功完成總統連任並取得國會過半；2024年則開啟民進黨第三個連續執政任期，但面臨朝小野大的國會結構，以及護憲與違憲爭議交織的政治僵局。

他表示，40年來始終秉持「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」的信念，這不僅是他的政治DNA，也是終身志業，未來也不會改變。他表示，自己將竭盡全力守護國家主權與安全，捍衛憲政秩序與制度尊嚴。

卓榮泰強調，當前正面臨挑戰憲政體制、削弱國防安全及破壞財政紀律的力量，他將承擔憲法所賦予的責任，善盡憲政守門人的角色，防止任何違憲行為發生。他也呼籲國人共同努力，在壯大台灣、守護憲政、均衡財政與確保人民福祉的道路上，一起勇敢前行。

