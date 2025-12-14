府院評估不副署爭議法案 蘇巧慧：支持依法採取因應手段

民進黨立委蘇巧慧表示，面對立法院通過多項爭議法案，支持行政院在憲法規範下，採取必要且正當的因應作為。（圖／CTWANT攝影組）

總統賴清德日前召集民進黨51位立委舉行便當會，會中討論立法院近期通過多項高度爭議法案的因應方向。據了解，府院考慮未來將支持行政院採取合憲途徑回應，包括不副署法案等策略。對此，民進黨立委蘇巧慧今（14）日表示，面對違憲、違法疑慮重重的修法，支持行政院在憲法規範下，採取必要且正當的因應作為。

《財劃法》覆議案12月5日遭藍白掌握多數的立法院否決，加上停砍年金修法週五三讀通過，民進黨黨籍立委聚集黨中央會商未來因應手段。據與會的立委指出，府院未來將擬針對違憲修法採取不副署或副署後不執行的基調。

蘇巧慧今日攜手地方市議員市場拜票時指出，面對立法院近期通過多項高度爭議法案，在憲法法庭被癱瘓的狀態下，支持行政院在憲法規範下，採取必要且正當的因應作為，對抗藍白陣營違憲、違法的立法行為。

