府院評估不副署衛廣法3法 綠力挺：屬合法合憲救濟手段

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（王千豪攝）

立法院會1月30日通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《立法院組織法》等修法，行政院第一時間表示將採合法合憲救濟手段，如今再傳出府院高層正在研擬是否「不副署」。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（2）天表態力挺，民進黨政策會執行長吳思瑤也說，合法合憲的救濟手段包括不副署，給行政部門一些時間研析，相信會做出最好的決定。

行政院長卓榮泰去年曾不副署立法院會再修正的《財政收支劃分法》，如今再傳出府院高層也正在研擬不副署《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《立法院組織法》等修法。陳培瑜表示，上周五通過三個爭議法案，行政院不副署態度，目前是支持的，因討論時間過少，且都是抽出逕付二讀，所以民進黨團絕對支持行政院做法；但與其如此，呼籲在野黨團在新的會期不要再提爭議法案。

廣告 廣告

吳思瑤也說，相信府、院、黨、黨團最近都會研判這「三大惡法」對國家法治造成的衝擊，憲法所賦予的合法合憲救濟手段，行政部門都不會放棄。而所謂合法合憲的救濟手段，當然包括聲請釋憲、行政部門依憲法所賦予不副署的權利，都可以綜合評估，所以再給行政部門一些時間來研析、評估，相信行政部門會做出最好的決定。

至於行政院版本的國防特別條例草站至今無法付委審查，陳培瑜指出，前民眾黨主席柯文哲曾說「要喬，大家來喬」，請民眾黨立院黨團拿出誠意，讓國防特別條例、總預算付委，為時不晚，亡羊補牢還是有機會。

【看原文連結】