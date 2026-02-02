府院評估「不副署」爭議三法...黃帝穎： 藍白不敢倒閣、證明行政院長不副署惡法具「憲法正當性」

藍白上會期末聯手通過助理費除罪化等爭議三法，府院評估救濟途徑，也納入「不副署」的可能性。律師黃帝穎今（2）日表示，行政院是憲政機關，行政院長當然有守護民主憲政與社會正義的義務，藍白卻刻意法盲忽略「不信任案」的憲法制衡明文，藍白不敢倒閣，就證明閣揆不副署惡法具「憲法正當性」。

「閣揆不副署藍白三惡法是守護憲法與正義，藍白瞎扯獨裁明顯法盲」，黃帝穎今日在臉書發文表示，藍白強行通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大惡法，藍白個案修法為紅媒無照上架、強搶人民56億元圖利國民黨附隨組織救國團、為立委貪污助理費除罪，藍白踐踏立法程序正義、違反權力分立，更踩到社會正義的底線。

廣告 廣告

黃帝穎再說，全世界民主國家，守護民主憲政與社會正義，不只是大法官的責任，更是所有憲政機關的責任，行政院是憲政機關，行政院長當然有守護民主憲政與社會正義的義務，面對三大「不公不義惡法」，閣揆「不副署」，惡法不生效，惡害就不會發生。

黃帝穎並說，許志雄大法官揭示閣揆不副署沒有獨裁疑慮，打臉藍白瞎扯獨裁；前大法官許志雄在專文揭示：「拒絕為毀憲亂政的法律案及預算案等背書，行政院長不副署，可阻止法案公布施行。立法院若無法容忍，可以倒閣，以追究行政院長的政治責任，因此自不生行政獨裁的疑慮」，打臉藍白瞎扯獨裁。

黃帝穎強調，藍白刻意法盲忽略「不信任案」的憲法制衡明文，簡單來說，藍白不敢倒閣，就證明閣揆不副署惡法具「憲法正當性」。

黃帝穎說明，依據憲法增修條文，立院過半即可通過不信任案，行政院長即解職負起政治責任。藍白國會過半，若不同意閣揆「不副署」惡法，可輕易讓閣揆下台負責，但若不敢提起不信任案、不敢面對最新民意，憲政意義上，就代表閣揆「不副署」惡法具憲法正當性。

（圖片來源：黃帝穎臉書、行政院）

更多放言報導

藍白通過要賴清德對1.25兆軍購國情報告...黃帝穎引憲判指「已經違憲」：超越美法、簡直國際笑話！

台美關稅條件優於日韓反倒被批「喪事喜辦」...黃帝穎斥國民黨「完全唱和中國」：無法害台灣比照中國47%高關稅氣急敗壞？