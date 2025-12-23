府院關說大法官蔡宗珍？ 民眾黨赴北檢遞告發狀：等著看綠色司法雙標

司法院憲法法庭牌匾。（資料照／杜宜諳攝）

憲法法庭5位大法官19日判決《憲訴法》修正條文違憲，但蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官提不同意見書後，有媒體報導指「大罷免時，府院請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，顯然踢到鐵板」等，使民眾黨主席黃國昌23日痛批賴清德總統關說司法，並赴北檢告發《不法關說罪》。

民眾黨團23日上午召開「揪出法治崩壞，踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，身兼黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、委員劉書彬與會。

黃國昌表示，上周憲法法庭透過非法組織，由5位司法獨夫作出無效判決，其中大法官蔡彩貞還有一點廉恥，在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人還是執意作出判決；賴清德早已違反《憲訴法》需要2個月內提出大法官人選名單的規定，但卻沒有補提名的動機，未來只要這5位沒有基本道德的司法獨夫、聽話鷹犬繼續硬幹就好。

黃國昌提及，當3名大法官提出不同意見書後，有媒體不小心洩漏真相，報導寫道「據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到鐵板」等，質疑總統府、行政院的誰找誰去跟蔡宗珍溝通？執政黨大喇喇關說司法，還毫不避諱寫出來。

面對總統府表達不回應，黃國昌痛批，「這是可以不回應的嗎？」現在連大法官都可以找人「溝通」，「這不是關說，什麼是關說？」府院如今敢高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民嗎？民主憲政國家何時墮落到如此可恥的程度？

黃國昌指出，當初邱太三為富商關說逃漏稅，當時還沒有《不法關說罪》，因此邱太三才能辭職下台就脫身；但人民痛恨有權有勢者將手伸入司法指揮檢調、關說法官，今年由民眾黨團主導的《不法關說罪》修法也在5月13日三讀通過並經過總統府公告，也就是關說司法在今日台灣是刑事犯罪行為，北檢應立即啟動偵辦調查。

黃國昌諷刺地說，「現在北檢看綠官就跪，只差沒舔下去，等著看綠色司法雙標到什麼程度？」呼籲蔡宗珍應維護司法獨立，公開說明是誰關說；而北檢也別跪那麼快，最起碼先請蔡宗珍說明，並於該場記者會結束後到北檢遞交告發狀。

張啓楷補充道，民進黨一直抹黑是在野黨讓大法官產生缺額，但只要總統府提出適合的專業人選，大法官人事就會通過，就像考試院相關人事案一樣，賴清德毀憲亂政就快眾叛親離，連民進黨團總召柯建銘都出賣賴清德，說大罷免期間每週都跟賴總統開會報告，打臉賴稱大罷免是由公民團體的謊言，證明「賴清德是不折不扣的萊爾校長」。

