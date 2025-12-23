府院關說疑雲 北檢應速辦給答案

民眾黨立委陳昭姿（左起）、黃國昌、張啟楷、劉書彬23日舉行記者會，要求府院說清楚講明白，到底是誰跟蔡宗珍溝通？所謂的黨政高層又是誰？（姚志平攝）

憲法法庭5名大法官判決否決《憲法訴訟法》修正條文，綠營開始批評蔡宗珍等3名意見相左的大法官，隨後媒體即報導指稱大罷免政治攻防期間，府院高層人士透過管道與蔡宗珍「溝通」恐踢到鐵板，傳聞曝光後，總統府第一時間沒有回應，此一不否認和駁斥的態度，讓人不得不質疑恐有內情，儘管府昨已表示報導沒有評論價值，但此事已進入司法程序，北檢應盡速給社會交代。

過往針對政治性的司法案件，包括前桃園市長鄭文燦涉及的土地開發涉貪案、前民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案等，北檢在接獲線索或告發後，皆迅速展開偵辦，且特定媒體均能「掌握」案情細節，這次民眾黨在看到網媒報導後前往北檢告發，也是希望藉此看看北檢有無雙標辦案。

尤其在民主法治國家，大法官肩負憲政秩序最後防線，扮演守護憲法的角色，裁判須建立於獨立、客觀且不受任何政治壓力影響之上，任何可能影響裁判獨立性的私下接觸或政治關切，皆有損司法公信和威望，這正是民主社會對司法體系高度自律的基本要求。

如今，大法官的貞操被質疑，被指涉的又是執政黨的府院高層，自然不能用一般標準來看待。相關被指涉的單位第一時間就應該主動出面說明，如果是「假訊息」就要求報導更正，甚至可以透過法律程序提告，以正視聽，但府方直到昨晚召開防衛韌性記者會被提問此事，才被動回應，並加以否認，指特定媒體的臆測報導沒有回應的價值。

其實總統府大可在前天傳出此事後即可澄清，也不致讓民眾黨到北檢告發，既然民眾黨已提出告發，檢方就應該分案調查有無此事，也可盡速還給被指涉相關人一個清白，特別是其中還牽涉到大法官的清譽。

今年5月「妨害司法公正罪」已上路，這次就看北檢如何查辦下去，否則台灣司法公信力將徹底敗壞，失去人民信賴。