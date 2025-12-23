府院高層關說大法官？ 黃國昌提告轟可恥

民眾黨主席黃國昌今天到北檢遞狀，告發府院高層關說大法官。（圖／TVBS）

憲法法庭認定憲訴法修正案違憲事件持續延燒，近日爆出有三名大法官未參與評議，其中大法官蔡宗珍更被網路媒體報導指稱曾遭府院透過黨政高層關說。民眾黨主席黃國昌於22日前往北檢提告府院高層涉嫌關說大法官，同時在野黨立委與退休軍公教團體也向監察院提案彈劾行政院長卓榮泰。

民眾黨主席黃國昌今天到北檢遞狀，告發府院高層關說大法官。（圖／TVBS）

民眾黨主席黃國昌23日親自前往北檢遞狀，指控府院高層涉嫌關說大法官蔡宗珍，無視憲訴法修法。黃國昌表示，他相信以蔡宗珍大法官的風骨不會作偽證，並呼籲蔡宗珍發揮法官職責，維護司法獨立與公正審判的責任和義務。黃國昌的指控依據來自網路媒體的報導，其中提到「府院隨即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通」。黃國昌質問總統府和行政院是誰下令找人與蔡宗珍溝通，批評他們已經得意忘形到大喇喇地關說司法，要求相關人士負起政治責任並請辭下台。

對於黃國昌的指控，總統府尚未做出回應。同時，在野黨立委與退休軍公教團體前往監察院，要求提案彈劾行政院長卓榮泰。立法委員王鴻薇指出，卓榮泰有所謂「三不」的毀憲亂政行為：不副署、不執行以及不守法。

面對藍白陣營的強烈批評，正在召開經濟發展會議的卓榮泰回應表示，今天召開經濟發展會議才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，強調要努力讓國家往好的方向進步。當被問及是否擔心彈劾案時，卓榮泰未正面回應。

