府院黨無議題設定能力…沈榮欽指發言人回應鄭麗文「玩火」反而由攻轉守：應直攻她一貫的模糊論述

國民黨主席鄭麗文昨稱總統賴清德在記者會上宣布投入1.25兆元打造「台灣之盾」是在玩火，引發社會輿論爭議，民進黨發言人吳崢則回應其說法不可理喻，怎麼此時幫中國講話、附和中國論調。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（27日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，發言人針對玩火一事回應是被鄭麗文牽著走，讓原本先發動議題的賴總統失焦。他認為，因為鄭麗文的論點至今都很模糊、強調和平對話卻無實際做法，所以回擊要直攻其論述核心，往細節進攻。

廣告 廣告

沈榮欽表示，去觀察賴總統上任到現在，府院黨沒有議題設定的能力，就像鄭麗文稱昨天記者會是在「玩火」，結果民進黨所有的發言人都在回應玩火、被牽著走，明明是賴總統發動議題，卻把所有焦點放在鄭麗文的批評或罵她配合中共。



沈榮欽指出，反擊是要直攻鄭麗文論述的方式，像鄭麗文反對國防預算佔GDP3％，還稱全世界沒有國家超過3％，但事實上隨便找都有，德國現在都說未來要提升國防預算到5%，而德國甚至沒面臨侵略威脅，這顯示鄭麗文的論述都有事實可去戳破。



沈榮欽再指，關鍵問題是今天若問民眾想要和平還是戰爭，絕大多數人一定會選和平，所以不能落入這樣的陷阱中，如賴總統昨天做得好的是把框架設成藥選擇「民主台灣」還是「威權中國」。他直言，若永遠都是別人攻擊，自己只顧防守的話，就會落入對方主導的話語架構中。



沈榮欽說，民進黨府院黨的發言人們應該直問鄭麗文的問題核心，要攻擊她的論述細節，像是鄭麗文一直強調和平、要交流對話，那麼是誰去交流、跟誰見面、談什麼議題、何以讓中共停止針對？他也說，鄭麗文至今的論述都是模糊的，要有一兩句回擊她的弱點。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

更多放言報導

拆解中共假資訊作戰效果！沈榮欽指民進黨宣傳要因應主流：研究短影音背後心理機制是關鍵

府院黨輿論系統失靈、論述出不去…沈榮欽指賴清德擴散率比不上蔡英文：宣傳策略還停留在舊時代