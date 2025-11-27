府院黨輿論系統失靈、論述出不去…沈榮欽指賴清德擴散率比不上蔡英文：宣傳策略還停留在舊時代

總統賴清德昨在「守護民主台灣國安行動方案」記者會上指出，中國以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略的軍事整備，並宣布打造「台灣之盾」、斥1.25兆元投入國防，引發各界矚目。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（27日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，儘管賴總統論述很好，但擴散率仍是大問題，效能甚至比不上前總統蔡英文第二任期。他指出，府院黨一直缺乏完整的資訊擴散策略，宣傳模式還停留在舊時代，未因應現代流行趨勢做改變。

針對賴清德昨日在記者會上的表現，沈榮欽認為，此次的確講得很好，但擴散率有些問題，而這其實是老毛病。他說，現在不管賴清德說什麼，都無法突破到同溫層以外，而其中有一些人比較激進如民意代表，他們會講一些那同溫層高興的話，不過實際上反而阻止重要訊息向外擴散。



沈榮欽指出，關鍵在於民進黨缺少一套完整的資訊擴散策略，現在府院黨三方的宣傳部門都各行其事，像是總統府提出論述，立院黨團和行政院同時發動，讓宣傳可以有節奏地進行的情況，是很少看到的。



針對此問題，沈榮欽直言，按其角度來看會當作是一種組織失靈，現在不光是府院黨的橫向聯繫比較弱，連行政院裡各部會的聯繫也相當薄弱。他認為，這是民進黨執政如此長時間以來，尚未克服的問題，令人感到遺憾。



沈榮欽指出，最新的科學研究顯示，現代人都用短影音來理解時事和政治新聞，但刷短影音會對大腦造成很大傷害，稱作「大腦腐蝕」，影響人的認知能力和智慧，但如何利用這主流傳播方式、結合不同趨勢，這點民進黨並沒有動作。



沈榮欽直言，當前綠營感覺只要總統有發言、開記者會就足夠，宣傳策略基本上還停留在過去的時代，並無因應現代流行趨勢做改變。



沈榮欽也提到，當年蔡英文執政時期還不至於如此，雖然她第一任期遭遇低潮，但後期漸入佳境，就算蔡英文不接受新聞媒體採訪，仍能很有效地在不同地方把訊息擴散出去。他說，如今的情況則是相反，賴清德在《華郵》投書，但擴散率比不上小英的第二任期。

