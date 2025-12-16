府院齊批「在野獨裁」矛頭對準韓 藍：拉背書搞「行政獨裁」

行政院長卓榮泰日前宣布不予副署《財政收支劃分法》修正案，創下憲政運作首例。（圖／東森新聞）





行政院長卓榮泰日前宣布不予副署《財政收支劃分法》修正案，創下憲政運作首例。總統賴清德隨後發表談話，公開力挺行政院的決定。府院立場一致，也將矛頭指向立法院，並點名立法院長韓國瑜「無視憲法」，引發朝野高度關注。

立法院長韓國瑜面對媒體詢問是否感到委屈，以及府院指控其無視憲法時，僅簡短回應致意，未進一步說明立場。外界注意到，韓國瑜日前未出席總統舉行的國政茶敘，隨後行政院即宣布不副署再修版《財劃法》，府院接連發聲，將爭議焦點指向立法院。

行政院長卓榮泰指出，立法院長韓國瑜無視憲法，並於 15 日公然拒絕總統邀請，形同再次關閉溝通與討論的大門。總統賴清德則表示，行政院長已依憲法決定不予副署《財劃法》，他支持這項決定，並呼籲立法院即刻撤回相關爭議法案，強調這些法案已傷害國家、違背憲法精神。賴總統也表態，願依據憲法增修條文及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

府院齊聲指控國會違憲，朝野對立情勢進一步升高。對此，前立法院長王金平表示，目前各方都有不同看法與說法，建議讓事情先行沉澱，再思考如何解決，並強調此事並非立法院長一人即可處理，而是須從整體憲政運作與立法院議決機制來化解僵局。他也坦言，當前情勢確實帶有憲政危機的氛圍，呼籲朝野以耐心與彼此體諒的態度面對。

前立法院長游錫堃則簡短表示，台灣民主之路需要大家共同走下去，對於不副署決定本身不願多作評論。

不過，行政院屢次點名韓國瑜，也引發在野黨強烈反彈。國民黨立委牛煦庭批評，府院作法形同「請君入甕」，藉由要求立法院背書，企圖推動行政獨裁，其用意已相當明顯。

目前執政與在野雙方皆以憲法為依據相互指責，國會對峙情勢升溫。究竟憲政爭議責任歸屬為何，朝野仍各執一詞，僵局短期內恐難化解。

