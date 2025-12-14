府院「不副署」！在野竟稱獨裁 周軒揭藍白心機：企圖立法權獨撐大局

即時中心／温芸萱報導

藍白日前在立法院強行三讀通過反年改修法，加上《財劃法》覆議案遭否決，朝野僵局持續擴大。府院高層評估，可能採取「不副署」應對，卻遭在野黨批評「獨裁」。對此，政治評論員周軒今（14）日在臉書指出，去年藍白立委修法已動搖司法權，如今又挑戰行政權，試圖以立法權獨撐國家大局。周軒直言，藍白與其指控政院，不如問問去年強推「憲法訴訟法修正案」、廢掉憲法法庭的自己，沒想到會有今天吧？

藍白挾人數優勢，日前在立法院三讀通過反年改修法，加上《財劃法》覆議案遭否決，朝野對立持續升高。據傳府院高層評估，未來不排除採取「不副署、不公布、不執行」等因應方式，在野黨則批評此舉形同「獨裁」。

對此，政治評論員周軒今日在臉書發文指出，一個國家能夠運作，仰賴行政、立法、司法三權分立與相互制衡，缺一不可。他直言，傅崐萁、黃國昌等人去年聯手，動搖「司法權」這根支柱，讓國家結構失衡，如今又持續挖「行政權」牆角，妄圖用「立法權」一根柱子獨撐大局。

周軒表示，藍白陣營現在指控行政院反制作為是「反民主、搞獨裁」，但真正最該問的是，當初強推「憲法訴訟法修正案」廢掉憲法法庭時，志得意滿的自己：「沒想到會有今天吧？」。

最後，他感嘆，萬事萬物講求的不外乎是一個平衡，現在不過是「國家再平衡」的時刻終於來臨而已。





