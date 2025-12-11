府院「公布不執行」惹議 綠營同溫層炸鍋 張景森：任務差不多了

前政務委員張景森。 圖：取自張景森臉書

[Newtalk新聞] 針對藍白通過財劃法，行政院表態對在野版「財劃法」公布不執行，引發同溫層不滿，包括駐歐代表謝志偉、民進黨立委王定宇、管碧玲老公，前台南市副市長許陽明、前退輔會副主委李文忠、反紫光奇遊團成員許美華都發文批評，甚至有部分人要求直接拒絕副署，讓朝野直接對決。前政務委員張景森也直言，公布不執行方式讓他腦筋打結。不過，他今（11）日發文表示，批評的聲音府院都聽到了，他尊重前線指揮官判斷，「看到執政團隊內部已經開始出現不同的意見，我的任務就差不多了。」

張景森8日在臉書粉專發文解釋「副署」概念，他指出，行政院長跟部會首長在法律上「副署」，就是在法案旁邊簽名、蓋章，其實就是為法案背書，向報告總統「您儘管公布，沒問題！」這代表這部法律在憲法上、法律上、行政執行上OK沒有疑慮難行，總統公布法律後，「We Are ready，我們負責執行。」

他再說，結果，等總統公布以後，同一位行政院長又跳出來說：「這個法律非常可惡，有違憲、違法之虞，我們拒絕執行」；前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」，這些高深莫測的憲法教授，把大家搞得腦筋都打結了。

謝志偉也以結婚行房來形容行政院對在野版「財劃法」公布不執行看法：「結婚，但不行房...？結婚，不但行房...？」「反正，情不投，意不合，不結也罷，就無此煩惱。」李文忠也說，行政院公布但不執行，是公然對抗憲政體系。

對於行政院公布不執行，引發綠營人士不滿，有人直言政院應該採強硬態度，直接拒絕副署，讓藍白被迫倒閣，直球對決。許美華直言，如果法律公告卻不執行，會出現許多疑慮和爭議，不如直接不副署、不公告開大門、走大路，如果藍白不接受就來依憲法倒閣，大家直球對決吧！

針對近日多方建言，張景森今日又在臉書粉專發文表示，對抗國會違憲亂政，行政院到底是拒絕副署，還是副署公布之後拒絕執行？哪一種對策比較好，他覺得是很清楚的。

張景森再說，但是他不在其位，只是盡個言責。批評的聲音府院都已經聽到了，「他們是第一線，而且實際負責任的人，也沒有比大家笨，資訊、感受跟判斷可能跟我們吃瓜群眾不一樣。所以一定程度尊重前線指揮官的判斷，也是合理的。我一向不會堅持自己的意見才是對的！」

他說，執政者會隨時因應環境檢討調整策略，這時候繼續給太大壓力，反而沒有反轉空間。外部的批評就是創造內部討論的空間，看到執政團隊內部已經開始出現不同的意見，他的任務就差不多了，「意見講完了，我要去爬山了！執政也蠻辛苦的！」

駐歐大使謝志偉。 圖：翻攝謝志偉臉書

政院不執行《財劃法》看法分歧，管碧玲夫婿許陽明（前台南市副市長）恐置憲政警訊、副署權快醒來。 圖：管碧玲服務處提供