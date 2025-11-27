府：印太各國強化國防 關鍵原因是中國安全風險

（中央社記者游凱翔、溫貴香台北27日電）總統賴清德宣布將投入新台幣1兆2500億元國防特別預算，前總統馬英九稱形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。總統府發言人郭雅慧晚間指出，印太區域各國均投注資源強化國防，背後關鍵原因是中國帶來的安全風險。

賴總統今天主持健康台灣推動委員會第6次委員會議，聚焦長照3.0打造「活得久，也活得好」的樂齡幸福社會、國家防疫一體政策，並於晚間由發言人郭雅慧舉行會後記者會。

媒體詢問，當前大幅增加的國防預算是否會排擠社福預算。衛福部次長呂建德表示，台灣經濟成長從前總統蔡英文迄今，基本上每年至少3.8%的成長，今年平均成長率可能超過6%，整個經濟成長率大幅擴增，意味政府稅收增加，因此錢應足夠。

呂建德說，賴總統日前提出「投資國家安全及社會安全」，由於稅收增加，基本上不違背。馬英九任內的長照預算，第一任期為49億5000萬元，蔡英文任內已提高至827億元，而明年提出要提高至1100億元。

呂建德強調，因為總稅收增加，社會安全的投資並不會影響到國家及國防安全，請民眾可以放心。

呂建德提到，若藍白繼續杯葛預算，政府這些照顧長輩等等，以及希望幫民眾解決沉重負擔的美意，全部都會沒有，因此他想請藍白慎思杯葛的結果。

媒體詢問，賴總統宣布將投入1兆2500億元的國防特別預算，馬英九對此批評，幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。

郭雅慧回應，印太區域各國、包括台灣在內，都不約而同投注資源強化國防、韌性，背後關鍵原因是中國在區域間帶來的安全風險。

郭雅慧呼籲，中國應該善盡大國責任，停止在區域間的單邊挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京現在該做的事。破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。（編輯：林克倫）1141127