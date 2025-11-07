府：總統從未指示不要綠電 也未設重啟核三時間表

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德的能源政策立場一貫而明確，從未改變。核三廠是否重啟，政府將秉持「兩個必須、三個原則」審慎以對，賴總統從未指示不要綠電，也未曾為核三廠重啟設定任何時間表。

TVBS新聞網今天報導，據了解，總統賴清德近日親自召見經濟部長龔明鑫，過程談及能源議題，賴總統指示應於2027年前處理好核三重啟問題，甚至直呼「不要再搞綠電」。

總統府發言人郭雅慧下午表示，賴總統從未指示不要綠電，也未曾為核三廠重啟設定任何時間表。該則報導內容嚴重不實、無中生有，對總統言行加以扭曲編造，總統府予以嚴正駁斥並表達強烈抗議。

郭雅慧指出，賴總統於11月5日出席活動致詞時明確表示，政府預計在2030年前投入新台幣9000億元，加速推動綠能等能源轉型；6日接見日本訪團時，也特別提及盼與高市早苗政府結合綠能經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。

此外，賴總統10月18日為小水力發電產業論壇錄影致詞時，更再度強調再生能源發展是台灣勢在必行的國家方向，並感謝產業界長期投入綠能轉型工作。

郭雅慧說明，總統在國家氣候變遷對策委員會多次指出，能源是減碳核心，政府將持續加速推動再生能源發展，完善綠電程序透明化與簡化，擴大中央與地方協力合作，並支持更多中小企業參與綠色供應鏈。

郭雅慧重申，賴總統的能源政策立場一貫而明確，從未改變。對於核三廠是否重啟，政府將秉持「兩個必須、三個原則」，審慎以對。

郭雅慧解釋，「兩個必須」包括，一、核能安全委員會必須依法訂定安全審查程序辦法。二、台電公司必須依核安會所訂定之辦法，進行自主安全檢查，評估是否具備重啟的安全條件、期程與成本效益。「三個原則」則為，核安無虞、核廢有解、社會共識。

郭雅慧強調，台電若依法提出計畫，政府將尊重專業審查，總統從未指示或訂定任何重啟時間表。TVBS所稱「2027年前重啟核三」及相關對談內容毫無事實根據。總統府呼籲媒體秉持新聞專業，嚴守查證原則，勿以臆測取代事實，以免誤導社會大眾。（編輯：張若瑤）1141107