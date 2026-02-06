府：行政院長不副署眷改條例 總統函達五院院長

（中央社記者溫貴香台北6日電）立法院咨請總統公布國軍老舊眷村改建條例修正條文令文案，總統府發言人郭雅慧今天表示，公文送行政院後，經行政院長卓榮泰加註意見，為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，基於行政院院長副署權，決定不予副署。總統同時函達五院院長。

立法院1月三讀修訂的「國軍老舊眷村改建條例」，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅，且有改建必要，被視為解決慈仁八村50戶住戶遷移事宜。

郭雅慧晚間發布新聞稿說明，卓榮泰加註意見為：「立法院本次修正之國軍老舊眷村改建條例，係針對特定個案所為之立法。其明顯違反平等原則，增加老舊眷村改建基金財務負擔，更侵害本院依憲法形成施政計畫及編製並提出預算之專屬權。為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，本人決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本次修正條文不予副署。」

郭雅慧補充表示，立法院在今年1月16日三讀通過修正國軍老舊眷村改建條例，1月28日咨請總統公布。（編輯：林克倫）1150206