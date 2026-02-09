府：賴總統邀五院院長新春後茶敘 時間仍待協調安排

中部中心／綜合報導2026台中市長選戰，哨角響起，民進黨立委王世堅，南下台中助陣英系議員，噴金句力挺立委何欣純，營造大團結氣勢，而國民黨姊弟之爭，似乎越演越烈，面對黨內有同志，催促台中市長提名要快，鄭麗文則在網路直播節目，冷回"別給黨中央壓力"。民進黨立委王世堅（左二）金句助攻立委何欣純（左三）力拚台中市長（圖／民視新聞）民進黨台中市議員初選登記，進入倒數時刻，立委王世堅，莊瑞雄合體現身，助陣英系議員。搬出"世堅金句"自謙不是母雞，王世堅這回不當主角，全力抬轎，助攻台中市綠營母雞，立委何欣純。綠營台中隊，團結出發，而國民黨這頭誰來當母雞搞不定，提名規則，吵得不可開交，9日黨主席鄭麗文上網路節目，再把遊戲規則，向有意參選的黨內同志，講清楚。國民黨姊弟之爭炸開黨主席鄭麗文冷回別給黨中央不必要的壓力（圖／翻攝畫面）鄭麗文話想說給誰聽，而想選的立法院副院長江啟臣，行程中被記者問到，快閃沒正面回應。江啟臣，楊瓊瓔姊弟之爭，戰線從地方延燒到黨中央，藍營詭譎，遊戲規則看來就是得按照程序走了。原文出處：國民黨「姊弟之爭」炸開 鄭麗文冷回「別給黨中央壓力」 更多民視新聞報導誰戰台中? "姊弟之爭"內鬨擴大 江啟臣不滿民調時間曝光盧秀燕稱中央不支持台中 何欣純：既錯誤又荒謬賴清德下午赴台中與「黨核心密會」 何欣純曝開會主題

