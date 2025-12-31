一度不肯認母屍！唐治平近況曝光 驚喜現身《如果我不曾見過太陽》粉絲敲碗復出

唐治平近來在網路上復出。翻攝臉書

資深藝人曹西平驟逝，一度因可能沒有血親家人認領遺體，恐成無名屍。讓人想起2024年唐治平母親去世後，他因狀態不佳，讓母親遺體存放在殯儀館快2個月後，才終於簽字認屍。經過一年半，唐治平近日也開始在社群活動，之前演出的《如果我不曾見過太陽》播出，也受到討論。

唐治平在《如果我不曾見過太陽》中，飾演江曉彤（李沐飾）的同學「蔡雯伶（陳孟琪飾）」父親，戲份雖不多，但演出亮眼受到討論，粉絲都敲碗他復出，他也在社群分享演出畫面，並感謝粉絲的用心，幫他把出現的片段拍下來。

廣告 廣告

唐治平演出《如果我不曾見過太陽》。翻攝臉書

小編幫打理粉絲團 曝唐治平在桃園打泰拳

2024年事發後，一度有醫美集團老闆喊話要幫助他，並聘請他為集團泰拳教練，近日粉絲團小編發文直言：「這些事實上根本是沒有的事，說穿了這些人只是在蹭唐治平新聞上的曝光度而已。」現在粉絲團不定期分享唐治平近況照片，並透露可私訊聯繫，與唐治平在桃園場地交流泰拳。



回到原文

更多鏡報報導

曹西平猝逝／與艾成曾有「特殊緣分」 王瞳揭暖心深聊：天堂一起唱歌跳舞

曹西平猝逝／吳宗憲震撼揭三大鬧翻事件內幕！天人永隔無奈喊話：沒人不挺你

台大學霸竟成「強暴毒蟲」 認愛8年攝影師女友！不敢被看「瘋魔面目」原因曝光