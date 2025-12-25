度假變奪命！尼羅河遊輪相撞 義女遊客「肺部刺穿」慘死船艙

埃及尼羅河發生一起罕見遊輪相撞事故，船上一名來自義大利的小學女教師，當場被「刺穿肺部」身亡，美好的度假之旅卻魂斷異鄉，令親友難以置信。

尼羅河遊輪傳出死亡意外。（示意圖／Pexels）

綜合義大利媒體報導，這起事故發生於當地時間21日晚間約7時，47歲女子魯傑里（Denise Ruggeri）與丈夫所搭乘的觀光遊輪「皇家博里瓦日號」（Royal Beau Rivage），在尼羅河航行途中，與另一艘觀光船發生碰撞。

報導指出，兩船相撞瞬間衝擊猛烈，魯傑里在船艙內跌倒，導致肺部遭刺穿，儘管緊急送醫，仍因傷勢過重不治。這起事故也造成多名乘客落水，「皇家博里瓦日號」至少有4間船艙嚴重毀損。

根據埃及河運管理總局初步調查顯示，事故可能與船長操作失誤有關，該船船長疑似「危險急轉彎」，釀成大禍，已被暫時吊銷駕照。埃及相關單位指出，船長違反國際內河航行規則，未遵守「順流船隻優先通行」原則。

魯傑里是一名小學教師，消息傳回家鄉大家難以置信，市長沉痛表示，「在她本該感到幸福的時刻，卻失去年輕的生命，令人心碎。」

