度假驚魂！飯店萬能鑰匙外流 女睡一半房門「被解鎖打開」

國際中心／游舒婷報導

泰國旅費便宜，是國人近年來喜愛的旅遊地，普吉島的自然景觀也深受喜愛，不過近日在普吉島的飯店傳出安全疑慮，該間飯店被揭露向外部人士發放萬能鑰匙，導致一名女住客的房間差一點陌生男子闖入，目前警方已經介入調查。

遊客入住普吉島飯店，竟被陌生男子拿萬能鑰匙開房門。（示意圖／取自pixabay）

泰媒《Thaiger》報導指出，一名女遊客到普吉島旅遊，和友人住進當地一間飯店，當晚因為身體不適留在房間內休息，睡到一半時，她突然聽到門鈴響起，接著傳出有人試著開門的聲音，她透過貓眼往門外查看，發現有名男子站在門外，她馬上檢查門鎖，確認上鎖後就回到床上。

不過門鈴後續再度響起，女子這時候覺得狀況不對，馬上拿起手機錄影，影片錄下驚悚畫面，只見房門竟被解鎖並推開，幸好女子事先扣上安全鎖，男子才沒有因此進到房間內。女子事後向飯店通報，一開始員工還聲稱，調閱監視器畫面後，並沒有發現走廊內有其他人。

女子對飯店的說明相當不滿，決定直接向當地警方報案，後來飯店管理層才承認，該名陌生男子用的房卡就是飯店內部人員流出的萬能鑰匙，但目前尚不清楚為何員工會將萬能鑰匙交給陌生人士，警方緊急展開內部調查，女子則先退房住到其他飯店。

