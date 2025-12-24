一度向塔台求救！ 利比亞參謀長專機 起飛42分墜毀

土耳其發生墜機意外，利比亞陸軍參謀長搭乘的「獵鷹50」專機，從土耳其首都安卡拉起飛後，因為飛機故障，一度通報塔台，準備返回迫降，沒想到卻失聯墜毀。機上除了參謀總長，還有四名利比亞軍方高層，機上八人全數罹難。

利比亞陸軍參謀總長搭乘的私人飛機在土耳其首都墜毀，當局徹夜搜索，目前已尋獲黑盒子和遺體。（圖／達志影像美聯社）

夜幕下的土耳其安卡拉上空，一道突如其來的橘紅色火光撕裂了寧靜的夜空，搭載利比亞陸軍參謀總長哈達德及多名高階將領的「獵鷹50」專機墜毀，機上8人全數罹難。這架私人飛機原定從安卡拉飛往利比亞首都，卻在飛行途中遭遇不測。

廣告 廣告

悲劇發生前一天，哈達德才剛抵達安卡拉，接受土耳其的軍禮歡迎。這次正式的軍事訪問竟成為他生命中最後一次公開露面。飛機於當地晚間8點10分從安卡拉起飛，飛行途中向塔台通報發生電氣故障，請求緊急降落。航管單位立即引導飛機返航，機場同步啟動緊急降落準備。然而，飛機突然從雷達畫面上消失，起飛42分鐘後完全失去聯繫。

土耳其緊急派出搜救人員，最終在安卡拉南方哈伊馬納地區發現飛機殘骸。土耳其內政部長耶里卡亞表示，搜救隊於凌晨2點45分在殘骸現場發現了飛機語音記錄器，並在凌晨3點20分找到黑盒子。從搜救隊拍攝的畫面可見，墜機現場遍地散落著飛機殘骸和零件，搜救人員還在附近找到了遺體，確認機上人員全數罹難。

另一起空難發生在德州外海，一架墨西哥海軍的醫療飛機在飛往美國途中墜毀。附近的遊艇船長Sky Decker立即跳下水救人。她在幾乎沉沒的飛機殘骸旁發現一名還有氣息的女子，現場所有人立刻衝上前試圖撬開殘骸。Sky Decker表示，當他們抵達現場時，很難相信那個殘骸裡會有生還者。這位平民英雄形容整個救援過程非常不真實，特別是因為她自己也曾是墜機生還者，深知救人有多重要，因此第一時間只想立刻救人。

更多 TVBS 報導

一路喝到天亮！ 酒駕男被起底是香酥鴨老闆 獲救竟辯沒開車

酒駕撞垃圾車！ 23歲女作業員「當場身亡」 家屬心碎淚崩

大學生騎黃牌重機撞護欄墜亡！「越級駕駛」釀悲劇 從2樓高摔落

賣麵為生卻撞上橫禍！小販雙亡 揭「車當家」心酸日常

