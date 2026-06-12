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即時中心／徐子為報導



今（12）晚9時40分左右，社群平台臉書傳出大規模故障，有民眾在其他社群平台上詢問「只有我這樣子嗎？」，貼文曝光後，立即有其他網友回應，證實無法登入。不過經《民視新聞》實測，在歷經1小時故障後，臉書已陸續恢復正常。





今晚除了臉書無法使用，就連與Meta相關的Threads、Instagram、Messenger等應用程式，也都一律大當機。不過，不同用戶遭遇的情況可能不同，有些人是無法刷新動態、也有人不能傳出訊息、或是無法瀏覽貼文、甚至有網友是直接無法登入、沒辦法查看任何內容。目前似乎僅臉書陸續恢復正常，截稿前Threads、Instagram等社群平台則尚未恢復。

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最新／一度大規模當機故障近一小！臉書功能陸續恢復正常

稍早臉書用戶會看見「抱歉，出了點問題」的提示，並無法登入、查看內容。（圖／民視新聞翻攝）









原文出處：最新／一度大規模當機故障近一小時！臉書功能陸續恢復正常

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