度完假還是覺得累？心理學家分享三個真正能減壓的方法

挪威38歲企業家維爾加（Monica Virga）曾在度假時，對於從每天工作20小時突然轉為幾乎完全不工作感到十分不適應，總是忍不住打開電子郵件，處理其實並不急迫的事務，直到返家後才意識到，自己因長期維持這些不健康的工作習慣，幾乎沒有真正感受度假。於是，她決定做出改變，為了10月的旅行，早在8月底便開始每周額外多工作幾個小時，並提前近一個月整理行李，刻意避免臨行前的壓力。

美國心理學家溫奇（Guy Winch）接受CNBC Travel採訪時指出，提前規劃是關鍵，並分享三個能在假期中真正休息、恢復精力的做法。

1. 出發前慢下來

溫奇表示，長期處於忙碌狀態的人，可能需要好幾天、有時甚至好幾周，才能真正放慢腳步。他說：「通常的情況是，人們在出發度假前試圖把工作提前完成，結果在離開家之前就已經感到壓力沉重、精疲力盡。」

這也是為什麼短途旅行時，旅客常發現自己直到行程快結束，才剛剛進入度假的節奏。解方並不是把一切完全停下來，而是循序漸進地放慢步調。溫奇解釋，先把節奏放慢一些，而不是一直維持在高速狀態，這樣一來，要再慢下來就比較不費力，也能更快進入放鬆狀態。

2. 按照自己步調

假期是否放鬆，關鍵在於活動是否符合個人的身心負荷。溫奇表示，其中一個方法是把重點放在體驗。身為二寶媽的維爾加如今旅行時已不再把行程排滿，而是為全家尋找能讓人放鬆身心的體驗，包括安排托育服務，讓她能去按摩或做瑜伽，同時孩子也有人照顧。

維爾加表示，旅行不再是為了完成一份完美的願望清單，而是去做真正讓自己感興趣的事情。管理預期同樣重要，四寶媽戈德斯坦（Marissa Goldstein）指出，一旦父母開始追求所謂的完美假期，就等於替失敗埋下伏筆。

戈德斯坦一家旅行時沒有固定計畫，而是隨遇而安，放任自己迷路一整天。為了讓孩子保持投入，她會使用ChatGPT設計與目的地相關的尋寶遊戲，同時確保內容適合年幼的孩子。

3. 脫離「工作中的自己」

溫奇表示，唯有在心理上與工作抽離，假期才能真正恢復身心。度假不只是換個地方，更是讓大腦獲得休息。然而，要在心理上從工作中抽離並不容易，對於戈德斯坦這樣的自營業者來說，乍看之下幾乎辦不到。她說：「當你是為自己工作時，要真正與工作切割，真的非常困難。」

戈德斯坦找到的應對方式之一，是在旅行期間與丈夫輪流處理工作事務。溫奇表示，他自己也採取類似做法，並坦言不可能完全與工作抽離，確實偶爾仍得回覆訊息，但會選在「非常特定、且不影響其他事情的時間」。他強調，回應工作的重點在於選擇對自己方便的時候，而不是事先承諾某個固定時間，「安排在對你來說最合適的時候」。

