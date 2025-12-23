「一度懷疑娶了一輩子的廉價勞工」KID為愛妻慶生 450字告白「被暗示生三寶」
41歲男星KID（林柏昇）老婆Rita結婚3年，育有兒子木木和女兒朵朵，一家四口幸福美滿。今天是Rita生日，KID在社群網站感性寫下450字文章，祝妻子生日快樂，透露Rita預約的生日餐廳，似乎在暗示「生牛三寶」。
分工到徹底、作息全不同 KID心疼老婆「為這個家無限輸出」
KID發文：「今天是老婆生日，最近的我們分工的算徹底，男主外女主內，睡覺、起床時間也不太一致，看得出來彼此都在為這個家無限輸出，雖然累，但真的無比幸福，今天要好好用文字感謝最偉大的老婆，雖然再多文字都寫不出有多辛苦，但是從我身上看到有多開心的，就知道老婆做了多少事，先是從小孩的無微不至，接著長輩的照顧，再來變成家裡戶長，我都一度懷疑我到底是不是在娶一輩子的廉價勞工，但是老婆一直以來都給我滿滿的支持，完全沒有擔心過任何事情！」
生日餐訂「私犇」讓他嚇傻 腦補：生牛三寶？
KID表示，今年老婆生日有些平淡，但是拿著生日蛋糕出去時，滿滿的感謝跟肉麻的話忍不住湧上心頭，但是怕場面太過煽情，他還是努力的給他吞下去，切完蛋糕，吃完蛋糕，本來想好好的一起看個電影，但我還是因為隔天要大早要工作受不了跑去睡覺，「在去睡覺前，還是有說了幾句愛你生日快樂抱抱親親，因為愛真的要及時，我是真的溢出來了！」
不過，讓KID不解的是，老婆在生日的晚餐，預約了「私犇」餐廳。他寫道：「請問我該注意什麼嗎？我讓老婆想逃？還是可以解釋成，生牛三寶…哇哇哇哇哇哇～哇哇哇哇～～暗示？OMG OMG OMG」最後他寫下PO文時間「202512/23 12:23」，祝最辛苦的老婆生日快樂。
許多網友留言，祝Rita生日快樂，「好老婆，生日快樂」「祝福最佳賢內助，生日快樂」「很棒的爸比媽咪……生日快樂」，還有人說「還好你娶了Rita」「幸福的榜樣」「KID是不是上輩子拯救過世界？不然怎麼娶到好老婆。」
