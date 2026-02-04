一度懸在半空中！抗議常客北車前跳陸橋 4警消及時抓住手腳拉回

記者楊忠翰／台北報導

抗議常客陳國榮試圖從台北車站前陸橋跳下去被警消抓住。（圖／翻攝畫面）

台北車站驚傳跳橋未遂案件，4日下午3時許，1名62歲男子陳國榮，突然跨出陸橋圍欄，並作勢往下跳，所幸警消及時趕抵現場，4、5人迅速抓住他的四肢及衣物，由於下方就是車流量極大的忠孝西路，眾人絲毫不敢鬆手，陳男的驚險舉動，亦引起現場民眾一陣譁然。

據了解，陳男疑因股票投資失利，多次前往金管會抗議，這次又為了抗議做出激烈動作，還好警員及消防員迅速趕抵現場，順利救下情緒激動的陳男，並帶回派出所偵訊，這場鬧劇才得以落幕。

